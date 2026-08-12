محافظ الإسكندرية: نضع مخططًا للتوسع العمراني المنضبط وإعادة هيكلة منظومة النظافة وحماية حق المواطن في رؤية البحر

أكد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، أن المحافظة تعمل حاليًا على وضع مخطط للتوسع العمراني المنضبط شرقًا وغربًا، بما يساهم في استيعاب الزيادة السكانية والحد من التكدس والامتداد العشوائي، وفتح مجالات جديدة للتنمية العمرانية المنظمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الإسكندرية بديوان عام المحافظة مساء الثلاثاء، بحضور ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين، واستعراض رؤية المحافظة للتعامل مع التحديات الحالية وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

وثمّن المحافظ، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به الصحفيون والإعلاميون في نقل ما تشهده المحافظة من مشروعات وأعمال، مؤكدًا أن المؤتمر سيُعقد بصورة دورية لمناقشة الملفات الخدمية والتنموية والاستماع إلى مقترحات الصحفيين بشأن القضايا التي تهم المواطن السكندري.

وفي رده على تساؤلات الصحفيين، أكد المهندس أيمن عطية، أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى، وأن الإسكندرية لها نصيب كبير من هذه المشروعات، موضحًا أن مواجهة العشوائيات والتكدس العمراني تتطلب التوسع العمراني المخطط خارج الكتلة السكنية الحالية، وليس الاكتفاء بالتعامل مع المباني المخالفة القائمة.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على وضع مخطط للتوسع العمراني المنضبط شرقًا وغربًا، بما يساهم في استيعاب الزيادة السكانية والحد من التكدس والامتداد العشوائي، وفتح مجالات جديدة للتنمية العمرانية المنظمة.

وفيما يتعلق بملف النظافة، أكد محافظ الإسكندرية وجود تحديات حقيقية في مستوى النظافة .. مشيرًا إلى أنه يتم العمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة، من خلال الاستعانة بشركة المقاولون العرب إلى جانب شركة نهضة مصر، وتكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة النباشين وضبط التروسيكلات المستخدمة في جمع المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إلى التعاون مع وزارة البيئة والتعاقد مع الشركات المتخصصة لإنشاء مصانع حديثة لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة ومواد ذات قيمة، مؤكدًا تفعيل القوانين المنظمة لجمع القمامة وإلزام المحال التجارية بوضع صناديق للمخلفات أمامها.

كما شدد المحافظ على أهمية دور الصحافة والإعلام في رفع وعي المواطنين بمنظومة الجمع المنزلي، والتعامل مع سيارات الجمع المخصصة لذلك، مع التنبيه على حراس العقارات بعدم بيع المخلفات للنباشين.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن منطقتي كرموز واللبان ستدخلان مرحلة مهمة من التطوير من خلال برنامج ممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية الأساسية وتحسين الحالة العامة للمنطقة.

وفيما يتعلق بملف الكثافات الطلابية، أوضح المحافظ أن حل هذه المشكلة يجب أن يكون من خلال حلول حقيقية ومستدامة، وليس بزيادة الأعداد داخل الفصول على حساب طالب آخر.

وفي ملف الشواطئ والمنشآت السياحية، أكد محافظ الإسكندرية عدم تجديد العقود المنتهية للكيانات الاستثمارية السياحية القريبة من الشاطئ والتي تحجب رؤية البحر، مع الالتزام باحترام العقود القائمة لحين انتهاء مددها القانونية، مشددًا على أن هذا التوجه يأتي حرصًا على عدم حجب رؤية البحر وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية أن هذا اللقاء سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية والمنتظمة مع الصحفيين والإعلاميين، يتم خلالها استمرار الحوار المباشر وطرح مختلف ملفات العمل التنفيذي، والاستماع إلى رؤى وملاحظات الإعلاميين، مع إتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة أمام وسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية والتواصل مع المواطنين، ويدعم جهود المحافظة في خدمة أهالي الإسكندرية.