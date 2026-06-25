حملة لضبط تاجري مخدرات ومحاولات تهريبهما.. الداخلية تكشف تفاصيل المنشور المضلل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر (متواجد حالياً خارج البلاد) بقيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بيلا بكفر الشيخ بمحاولة ضبط بعض الأشخاص من داخل أحد المنازل دون وجه حق .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن كفر الشيخ من ضبط (عاطل ، عامل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة بيلا) وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وسلاح نارى وأبيض.

وحال ذلك قاما وأهلية أحدهما (شقيقته ووالدته "لهما معلومات جنائية") بمحاولة مقاومة القوات لتمكينهما من الهرب، وتمكنت القوات من السيطرة على المواقف وضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.