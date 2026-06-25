إصابة شخصين في حادث تصادم.. واندلاع النيران بدراجتين ناريتين بقنا| صور

أصيب شخصان فى حادث تصادم دراجتين ناريتبن بطريق قرية الشرقى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، نتج عنه إصابة شخصين بالطريق الغربى أمام قرية الشرقى بهجورة بنجع حمادى.

وتبين أن اصطدام حدث بين دراجتين ناريتين أمام قرية الشرقى بهجورة، نتج عنه اندلاع النيران فى الدرجتين واحتراقهم، نتيجة قوة التصادم.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





