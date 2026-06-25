قنصل الصين: العلاقات مع مصر تشهد حاليًا أفضل مراحلها التاريخية

أكدت شيوي مين، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد حاليًا أفضل مراحلها التاريخية، في ظل التوجيهات الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج.

وأشار إلى أن التعاون بين الأحزاب السياسية في البلدين يمثل أحد الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين.

استضافة القاهرة فعاليات حوار المائدة المستديرة

وأوضحت القنصل الصينية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن القاهرة استضافت خلال الشهر الماضي فعاليات حوار المائدة المستديرة للأحزاب السياسية المصرية والصينية، بمشاركة مسؤولين من دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعدد من الأحزاب المصرية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الدولة والحوكمة، كما تم الاتفاق على تأسيس آلية حوار سنوية لدعم مسار العلاقات الثنائية.

وأضافت أن الصين تسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، وفي مقدمتها مصر، من أجل بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، بما يسهم في دعم السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

الصين تستعد للاحتفال بالذكرى الـ105 لتأسيس الحزب الشيوعي

وأشارت إلى أن الصين تستعد للاحتفال في يوليو المقبل بالذكرى الـ105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، مؤكدة أن الحزب قاد البلاد على مدار أكثر من قرن لتحقيق نهضة شاملة نقلتها من مرحلة الفقر والتحديات إلى مصاف القوى الاقتصادية الكبرى، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي وصاحبة تأثير بارز على الساحة الدولية.

وأكدت أن الحزب الشيوعي الصيني نجح في ترسيخ أسس التنمية والاستقرار من خلال منظومة حوكمة فعالة وقدرات تنظيمية كبيرة، انعكست في مواجهة التحديات المختلفة وإدارة الأزمات، بما ساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة واستقرار اجتماعي طويل الأمد، رغم التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.