مشاورات برلمانية مصرية أوروبية لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

بحث وفد مجلس النواب برئاسة النائب السفير سامح شكري، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، مع مريام فان دين هوفل، مدير عام العلاقات الخارجية بالمجلس الأوروبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وقد شهد اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة الوفد البرلماني العاصمة البلجيكية بروكسل، تبادلاً للرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والتحديات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها على السلم والأمن الاقليميين، فضلا عن تعزيز التعاون فى مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الجانبين.

وضم الوفد البرلماني كلا من: النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب، والنائبة رشا رمضان، نائب رئيس لجنة الطاقة، والنائب أحمد فتحي، نائب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، والنائبة السفيرة نائلة جبر، عضو لجنة حقوق الإنسان.