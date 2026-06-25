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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منتخب مصر يقتحم قائمة الكبار في مونديال 2026.. الفراعنة بين أفضل 10 منتخبات بالعالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

نجح منتخب مصر في فرض اسمه بقوة على الساحة العالمية خلال منافسات كأس العالم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما حجز مكانه بين أفضل المنتخبات المشاركة في البطولة عقب انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس التطور الكبير الذي شهده أداء الفراعنة خلال الفترة الأخيرة، وسط طموحات متزايدة بمواصلة المشوار نحو الأدوار الإقصائية وتحقيق إنجاز تاريخي جديد للكرة المصرية.

الفراعنة ضمن قائمة أفضل 10 منتخبات في البطولة

بحسب التقييم الصادر عن موقع "FotMob" العالمي المتخصص في إحصائيات وتحليل مباريات كرة القدم، حصل منتخب مصر على تقييم بلغ 7.17 من 10، ليضمن تواجده ضمن قائمة أفضل عشرة منتخبات في كأس العالم 2026 حتى الآن.

وجاء هذا التقييم ليؤكد المستوى المميز الذي ظهر به المنتخب المصري خلال أول جولتين، حيث تفوق على عدد من المنتخبات صاحبة التاريخ الكبير في كرة القدم العالمية، من بينها البرازيل والبرتغال واليابان وكندا والمغرب والنرويج.

وفي صدارة الترتيب، جاء المنتخب الفرنسي كأفضل منتخبات البطولة حتى الآن بتقييم 7.56 من 10، متفوقًا على المنتخب الألماني الذي حل ثانيًا بتقييم 7.43، بينما احتلت إسبانيا المركز الثالث بتقييم 7.35، ما يعكس قوة المنافسة بين كبار المنتخبات العالمية في النسخة الحالية من المونديال.

مواجهة إيران.. محطة الحسم في مشوار التأهل

ومع اقتراب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى المواجهة المرتقبة أمام منتخب إيران، والتي ستحدد بشكل كبير مصير الفراعنة في البطولة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن السيناريوهات المختلفة الخاصة بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32، مؤكدًا أن المنتخب الوطني يمتلك أكثر من فرصة لحجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويظل السيناريو الأسهل والأكثر وضوحًا هو تحقيق الفوز على إيران، حيث يمنح هذا الانتصار منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة بشكل مباشر، دون الحاجة إلى انتظار نتائج المباريات الأخرى أو الدخول في حسابات معقدة.

التعادل قد يكون كافيًا للصدارة

ولا تقتصر فرص التأهل على تحقيق الفوز فقط، إذ يمكن لمنتخب مصر أن يتصدر المجموعة أيضًا في حال التعادل أمام إيران، بشرط ألا ينجح منتخب بلجيكا في الفوز على نيوزيلندا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر.

كما أشار "فيفا" إلى وجود سيناريو أكثر تعقيدًا، يتمثل في تعادل مصر مع إيران وفوز بلجيكا على نيوزيلندا بفارق هدفين فقط، على أن يتم الاحتكام إلى عدد الأهداف المسجلة أو معايير اللعب النظيف لتحديد صاحب الصدارة إذا تساوت المنتخبات في النقاط.

فرص التأهل في المركز الثاني ما زالت قائمة

وفي حال عدم نجاح الفراعنة في حسم الصدارة، تبقى فرصة التأهل إلى الدور التالي عبر المركز الثاني قائمة بقوة. ومن أبرز هذه السيناريوهات تعادل مصر مع إيران مع تحقيق بلجيكا فوزًا كبيرًا على نيوزيلندا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، وهو ما يمنح المنتخب البلجيكي الصدارة بينما يرافقه المنتخب المصري إلى دور الـ32.

كما قد يتأهل المنتخب المصري وصيفًا في حالات أخرى ترتبط بفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة ومعايير اللعب النظيف، وهو ما يجعل الجولة الأخيرة من أكثر الجولات إثارة وتعقيدًا في البطولة حتى الآن.

مجموعة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة

وتُعد المجموعة السابعة واحدة من أكثر مجموعات كأس العالم 2026 إثارة وتشويقًا، في ظل تقارب مستويات المنتخبات الأربعة وتعدد الاحتمالات المتعلقة بالتأهل. ومع دخول المنافسات مراحلها الحاسمة، تبدو كل الاحتمالات مفتوحة أمام مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا، مما ينذر بجولة أخيرة مليئة بالإثارة قد تُحسم فيها بطاقتا التأهل خلال الدقائق الأخيرة.

يواصل منتخب مصر تقديم صورة مشرفة للكرة العربية والأفريقية في كأس العالم 2026، بعدما نجح في التواجد بين أفضل منتخبات البطولة وفقًا للتقييمات الفنية العالمية. وبين حلم الصدارة وطموح التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ينتظر الفراعنة اختبارًا حاسمًا أمام إيران، وسط آمال جماهيرية كبيرة بمواصلة كتابة فصل جديد من الإنجازات في تاريخ الكرة المصرية على الساحة العالمية.

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