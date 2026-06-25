مسؤول أمريكي: الحرس الثوري الإيراني وراء استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز

صرح مسؤول أمريكي بأن الحرس الثوري الإيراني هو من هاجم سفينة شحن في مضيق هرمز في وقت سابق اليوم.

ونقلت شبكة سي بي إس نيوز عن المسؤول الأمريكي - الذي لم تسمه - قوله إن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأنها تلقت بلاغاً عن إصابة سفينة الشحن في مضيق هرمز بـ"مقذوف مجهول" بعد ظهر اليوم بالقرب من ساحل سلطنة عمان، مما أدى إلى تعرض جسر القيادة لأضرار. ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو آثار بيئية.

ويتمثل المسار الذي اعتمدته الولايات المتحدة لعبور السفن مضيق هرمز في الإبحار بمحاذاة الساحل العماني، بينما دعت إيران السفن إلى سلوك مسار شمالي.

وقالت الهيئة التي أنشأتها إيران لإدارة المرور في مضيق هرمز، في بيان لها عقب الهجوم أن أي عبور للمضيق من خلال مسارات خارج الإطار الذي حددته الهيئة "لن يكون مشمولًا بضمانات المرور الآمن، ولن يكون مؤهلًا للتغطية التأمينية أو تحمل أي مسؤوليات ذات صلة"، مضيفة أن أي عواقب تنتج عن ذلك "تقع على عاتق مالك السفينة ومشغلها وربانها".