أمل عمار تشهد قافلة طبية مجانية بحي الأسمرات بالتعاون مع المركز القومي للبحوث

شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمها المجلس لأطباء وصيادلة المركز القومي للبحوث بحي الأسمرات، وذلك في إطار دعم المبادرات الصحية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، وبمشاركة فرع المجلس بمحافظة القاهرة،بحضور الدكتور عصام العدوي عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذة داليا حمدي مدير عام الإدارة العامة للفروع، والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية لشؤون اللجان والفروع، والدكتورة مها مروان مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة، والدكتورة أم كلثوم شلش المقرر المناوب لفرع القاهرة.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن تنظيم القافلة يأتي انطلاقًا من حرص المجلس على دعم صحة المرأة والأسرة، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية بما يسهم في توفير خدمات صحية متميزة، ونشر الوعي بأهمية الكشف المبكر والوقاية من الأمراض. كما أشادت بالتعاون البناء مع المركز القومي للبحوث، وبالجهود التي يبذلها القائمون على القافلة لتقديم الرعاية الطبية والدعم الصحي للمواطنين.

وخلال الفعاليات، قامت رئيسة المجلس بإهداء درع المجلس للدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيسة القوافل الطبيه المركز القومي للبحوث

ورأسية لجنة التنميه المجتمعيه للمركز القومي للبحوث تقديرًا لجهودها المتميزة في تنظيم ودعم القوافل الطبية، ودورها في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

وجاء تنظيم القافلة بحي الأسمرات في إطار الوصول بالخدمات الصحية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للسكان، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي الصحي داخل المجتمع.

وقد شملت القافلة الطبية تخصصات الرمد والجلدية والنساء والتوليد والمخ والأعصاب وقلب وباطنة وباطنة والأسنان والأطفال والاحتياجات الخاصة بجانب عيادتين متنقلتين الاولى تشمل تخصص نساء وتوليد مع أشعة وسيارة أخرى للأسنان