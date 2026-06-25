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البيت الأبيض يطلب تمويلاً إضافياً للحرب على إيران بقيمة 87.6 مليار دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض يطلب تمويلاً إضافياً للحرب على إيران بقيمة 87.6 مليار دولار

البيت الأبيض
البيت الأبيض
القسم الخارجي

طلب البيت الأبيض من الكونجرس الأمريكي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 87.6 مليار دولار، سيُخصص معظمه لتغطية تكاليف حرب دونالد ترامب ضد إيران. إلا أن أحد كبار الديمقراطيين أشار إلى أن الحزب لن يدعم تمويل صراع غير شعبي لم يُصرّح به المشرعون.
يأتي طلب التمويل الإضافي الذي قدمته إدارة ترامب أمس وسط حالة من الجمود في الكونجرس الأمريكي، نتيجةً لمطالبة الرئيس ترامب مجلس الشيوخ بإقرار مشروع قانون يفرض قيوداً جديدة شاملة على التصويت في جميع أنحاء البلاد.

تفاقمت الأزمة هذا الأسبوع، عندما رفض ترامب التوقيع على مشروع قانون الإسكان الرئيسي، الذي حظي بموافقة أغلبية الحزبين، إلى حين إقرار مشروع قانون التصويت، بعد أن ربط سابقاً إقراره بتجديد قانون رئيسي للمراقبة الخارجية.

في رسالةٍ تُفصّل طلب تمويل الحرب مع إيران، كتب راسل فوغت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، أن 67.1 مليار دولار من هذه الأموال ستُستخدم لتغطية التكاليف المتعلقة بالنزاع مع إيران، بما في ذلك 21 مليار دولار لشراء الذخائر ودعم القاعدة الصناعية الدفاعية.

ويتضمن الطلب أيضًا 1.4 مليار دولار للاستجابة لتفشي وباء الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، و11.1 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين الذين يُعانون من صدمات اقتصادية ناجمة عن نظام التعريفات الجمركية الذي فرضته إدارة ترامب، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة والديزل نتيجةً للنزاع مع إيران.

كما يطالب البيت الأبيض الكونجرس بتضمين المقترح في إقرار بيع وقود E15 على مدار العام، وهو مزيج بنزين يحتوي على نسبة أعلى من الإيثانول، ما يجعله أرخص سعرًا ولكنه يُسبب تلوثًا أكبر للهواء في الأشهر الدافئة.

ويأتي طلب التمويل الأخير هذا بالإضافة إلى ميزانية البنتاجون التي اقترحها ترامب والبالغة 1.5 تريليون دولار، وهي الأكبر منذ عقود. 

 في حين أن أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب قد قدموا تشريعاً يسمح بتخصيص 1.15 تريليون دولار من تلك الأموال، فقد قوبل طلب البيت الأبيض بالموافقة على المبلغ المتبقي البالغ 350 مليار دولار في إجراء حزبي بالتشكيك من قبل كبار الجمهوريين.

البيت الأبيض الكونجرس الأمريكي الحرب ضد ايران تمويل حرب إيران ترامب

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