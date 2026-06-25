قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة
ما اتغيرش في الصاغة.. سعر عيار 18 الآن
في صالح مصر.. تعادل 1-1 بين ألمانيا والإكوادور بالشوط الأول بكأس العالم
الخارجية الروسية: نبذل جهودا لاستعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة
تعليق إجلاء السفن في مضيق هرمز بعد استهداف سفينة قبالة سواحل عُمان
محمد أبو داود يعلق على انتقادات فيلم “برشامة”: لا علاقة له بالإساءة للدين |خاص
مسؤول أمريكي: الحرس الثوري الإيراني وراء استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز
البيت الأبيض يطلب تمويلاً إضافياً للحرب على إيران بقيمة 87.6 مليار دولار
بيان برلماني عاجل بشأن سحب وحدات الإسكان الاجتماعي بسبب الغلق
قنصل الصين: العلاقات مع مصر تشهد حاليًا أفضل مراحلها التاريخية
1-1 صد رد.. هدفان مبكران لألمانيا والإكوادور بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزراء خارجية التعاون الخليجي يجددون التزامهم بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

وزراء خارجية "التعاون الخليجي"
وزراء خارجية "التعاون الخليجي"
أ ش أ

جدّد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون، فيما أكّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون.

جاء ذلك في البيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عُقد اليوم الخميس بمدينة المنامة، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، والذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

ورحّب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الجاري، ونوّهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر. وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال.

كما أكّد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة.

كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظلّ أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحّبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحّار عالقين في المنطقة.

وأكّد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظلّ مرهونةً بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.

وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، وأكّدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وقرّروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية، مثلمكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.

وأكّد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية، رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعايةالولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمةلإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين. وفي هذا الصدد، شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.

ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة. وأكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.

وأكّد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.

وشدّد الوزراء على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطيةمستقلة. وأشادوا بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. كما أكّدوا الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.

وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة. وأعربوا الوزراء مجددا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.

كما أكّد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833.

وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.

وشدّد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.



 

وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الولايات المتحدة الأمريكية أكّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يطارد الإنجاز التاريخي أمام إيران في مواجهة حاسمة بكأس العالم

كوت ديفوار وكوراساو

كوت ديفوار تتقدم على كوراساو بهدف بيبي في شوط أول مثير بكأس العالم

تشواميني

تشواميني يقدم وعدًا لديشامب قبل مباراة فرنسا والنرويج

بالصور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

فيديو

فادي خفاجى

كواليس أزمة فيديو فادي خفاجة.. قرار عاجل من المهن التمثيلية

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد