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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطولة في السماء.. مسعف يخاطر بحياته لإنقاذ مصاب سقط من الطابق السابع بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

نجح رجال مرفق هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الشرقية في تنفيذ عملية إنقاذ دقيقة لمصاب سقط من الطابق السابع وظل معلقا عند الطابق الثاني داخل منور لا يحتوي على باب دخول مما استدعى تدخلا استثنائيا وسريعا للحفاظ على حياته.

وفور تلقي البلاغ تحركت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم تقييم الموقف حيث جرى إنزال المسعف محمود سليمان إسماعيل من خلال إحدى النوافذ للوصول إلى المصاب وتقديم الإسعافات الأولية له داخل مكان بالغ الخطورة قبل تأمينه وإخلائه بنجاح ونقله إلى مستشفى فاقوس لاستكمال العلاج بينما تولى السائق أشرف زين العابدين تأمين مهمة النقل وشارك المشرف طلعت محمود في متابعة العملية ميدانيا.

وتأتي هذه العملية في إطار حرص هيئة الإسعاف المصرية على تدريب أطقمها بشكل مستمر على أحدث أساليب الإنقاذ والتعامل مع الحالات الحرجة وفقا لأعلى معايير السلامة العالمية بما يضمن سرعة الاستجابة والوصول إلى المصابين في زمن قياسي وإنقاذ الأرواح في أصعب الظروف.

وجرت العملية تحت إشراف ومتابعة الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية الذي يولي اهتماما كبيرا برفع كفاءة فرق الإسعاف وتطوير قدراتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحوادث الطارئة والدكتور أحمد عيد مدير غرف العمليات والدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية والدكتور أحمد الشيخ مدير عام الإقليم والدكتور حسن درويش رئيس قطاع العمليات والتشغيل.

الإسعاف المصرية هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الشرقية الشرقية

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