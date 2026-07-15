قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يبحث مع مدير مصر الخير تطوير مراكز الشباب والاهتمام بالنشء
تنسيق الكليات 2026.. كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية والأدبية وموعد اختبارات القدرات
محافظ بورسعيد يبحث آليات تعزيز النشاط الاستثماري مع رئيس الغرفة التجارية
يشمل بحيرات على مساحة ١٩٥ فدانا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا ٨
زوجة نتنياهو تطالب دولة الاحتلال بتوفير الحماية الأمنية لها لمدة 5 سنوات
استمرت 90 دقيقة.. أمريكا تعلن الإنتهاء من ضربات جديدة ضد جزيرة طنب الكبرى
على هامش زيارته للعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق مارينا 8
قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين المرتقبة.. تعرف على تاريخ المواجهات
رسميا.. حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز خلال 24 ساعة
حفظ شكوى زيزو ضد نادي الزمالك | تفاصيل
%80 من البن مغشوش.. مفاجأة صادمة لعشاق القهوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام لمتهَم والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين أنهوا حياة مسن بالشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وسكرتارية أحمد البنا وإسلام عبد العاطي حكمها بمعاقبة المتهم الرئيسي بالإعدام شنقًا، ومعاقبة أربعة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانتهم بقتل مسن والشروع في قتل شقيقه بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وبراءة المتهمتين السادسة والسابعة.

تعود أحداث القضية رقم 12008 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد إلى شهر يوليو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين أحمد س.ع (هارب)، ويوسف ا.س.ع، ومحمد س.ع، وإبراهيم س.ع، وأحمد س.ع، وسليمة س.س، وهدى ح.ع، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بقتل المجني عليه سويلم ح.س (63 عامًا)، والشروع في قتل شقيقه عيد ح.س (58 عامًا).

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة، حيث أعدوا أسلحة نارية وتربصوا بالمجني عليهما أثناء سيرهما بالطريق العام، قبل أن يطلقوا عليهما وابلاً من الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل المجني عليه الأول، بينما نجا شقيقه بعد تلقيه العلاج، رغم إصابته بإصابات بالغة.

تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية بمحافظة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق رئيس المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

ترشيحاتنا

تصيد

حملة تصيّد احتيالي متعددة المراحل تستهدف شركات صناعية في الشرق الأوسط.. تفاصيل جديدة

البابا تواضروس

البابا تواضروس يواصل لقاءاته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

مؤتمر

خبراء يناقشون تطبيق معايير سلامة الغذاء لدعم جودة المنتجات.. تفاصيل

بالصور

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد