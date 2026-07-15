الإعدام لمتهَم والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين أنهوا حياة مسن بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وسكرتارية أحمد البنا وإسلام عبد العاطي حكمها بمعاقبة المتهم الرئيسي بالإعدام شنقًا، ومعاقبة أربعة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانتهم بقتل مسن والشروع في قتل شقيقه بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وبراءة المتهمتين السادسة والسابعة.

تعود أحداث القضية رقم 12008 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد إلى شهر يوليو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين أحمد س.ع (هارب)، ويوسف ا.س.ع، ومحمد س.ع، وإبراهيم س.ع، وأحمد س.ع، وسليمة س.س، وهدى ح.ع، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بقتل المجني عليه سويلم ح.س (63 عامًا)، والشروع في قتل شقيقه عيد ح.س (58 عامًا).

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة، حيث أعدوا أسلحة نارية وتربصوا بالمجني عليهما أثناء سيرهما بالطريق العام، قبل أن يطلقوا عليهما وابلاً من الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل المجني عليه الأول، بينما نجا شقيقه بعد تلقيه العلاج، رغم إصابته بإصابات بالغة.

تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم الي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.