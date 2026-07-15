للنهوض بمحصول الأرز.. زراعة الشرقية تنظم يومًا حقليًا بمركزي أبوكبير وكفر صقر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال دعم الأنشطة الإرشادية ونقل التوصيات الفنية الحديثة للمزارعين بما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم الأمن الغذائي.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن المديرية نظمت يومًا حقليًا لمحصول الأرز بمركزي أبو كبير وكفر صقر ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول الأرز بمشاركة نخبة من الباحثين بقسم بحوث الأرز بسخا وبحضور عدد من المتخصصين والمهندسين الزراعيين.

وتناول اليوم الحقلي التعريف بأهم أصناف الأرز العريضة ومنها (سخا ١٠٤ ، ١٠٨ وسخا سوبر ٣٠٠) والأصناف الرفيعة ومنها (جيزة ١٧٨ و ١٨٣ )إلى جانب استعراض طرق الزراعة المختلفة ومزايا كل منها وعمليات الخدمة والتسميد ومواعيده وأفضل ممارسات الري وطرق مكافحة الحشائش والتوعية بأهم الأمراض التي تصيب المحصول وعلى رأسها لفحة الأرز وكيفية الوقاية منها وعلاجها وفقًا لتوصيات الوزارة.

كما تم التعريف بأسباب احمرار الأرز وطرق علاجه والوقت المناسب للحصاد وأبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض المزارعين بما يسهم في زيادة الإنتاجية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية نفذت زيارة حقلية لمحصول الذرة الشامية بمركز ههيا لمتابعة الحالة العامة للمحصول ورصد بعض الإصابات بدودة الحشد الخريفية حيث تم توجيه المزارعين بتنفيذ التوصيات الفنية وبرامج المكافحة الموصى بها مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية مؤكدًا أن الحالة العامة للمحصول مطمئنة ويتم تنفيذ جميع التوصيات اللازمة للحفاظ على الإنتاج.

كما نظمت المديرية ندوة إرشادية بمركز ههيا حول محصول فول الصويا تناولت التعريف بالأصناف القديمة والحديثة ومواعيد الزراعة المناسبة وطرق إعداد الأرض وخدمتها وطرق الزراعة المختلفة وأهمية مكافحة الحشائش والاستخدام السليم لمبيدات الحشائش من حيث اختيار المبيد المناسب وتركيزه وموعد الرش بما يسهم في تحسين إنتاجية المحصول ورفع كفاءة الإنتاج.

وفي إطار دعم المرأة الريفية وتشجيع المشروعات الصغيرة افتتحت المديرية المعرض الشهري للأعمال اليدوية والهاند ميد لشهر يوليو ضمن مبادرة بنت الريف التابعة لمركز البحوث الزراعية حيث ضم المعرض منتجات غذائية ومخبوزات الحبة الكاملة والفطير والتوابل والمشغولات اليدوية والمفروشات والسجاد والملابس والمنظفات وذلك بهدف فتح منافذ لتسويق المنتجات وزيادة دخل الأسر الريفية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع السيدات والفتيات على التوسع في المشروعات الصغيرة.