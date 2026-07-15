قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاق القافلة 235 إلى غزة.. كواليس أضخم تحرك إنساني للهلال الأحمر المصري
وفاء الدراويش يتجدد.. عصام عبد العال ونجوم الإسماعيلي يكرمون سعفان الصغير
محاولة سطو على منزل لامين يامال في برشلونة
طلب إحاطة بشأن استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني
هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال
تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
عيار 18 النهارده بـ5022 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة
أمهات مصر: معظم امتحانات الثانوية العامة 2026 فوق مستوى الطالب المتوسط
وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يبلغ 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان
الكهرباء توقع عقد إنشاء خط نقل جهد 500 ك.ف لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس
5 فئات يحق لها صرف «تكافل».. و4 مخالفات توقف الدعم نهائيًا| تفاصيل
اعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنايات الزقازيق تنظر محاكمة رئيس وحدة محلية و3 موظفين ومواطن بتهمة تزوير رخصة بناء

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار، أولى جلسات محاكمة رئيس وحدة محلية سابق، وثلاثة موظفين بإحدى الوحدات المحلية ومواطن لاتهامهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة والتربح من إصدار رخصة بناء على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون، بدائرة مركز الإبراهيمية.

وتعود أحداث القضية رقم 2369 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 647 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، ورقم 130 لسنة 2026 أموال عامة المنصورة، عندما أحالت النيابة العامة كلا من “أحمد. إ”، 46 عامًا، رئيس وحدة محلية، و"أمين. ا"، 59 عامًا، مراجع حسابات، و"صبحي. ع"، 56 عامًا، مشرف فني، و"علي. ح"، 36 عامًا، مشرف فني، و"أحمد. م"، 47 عامًا، عامل، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الوقائع خلال شهر أكتوبر 2025، حيث أسندت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، والمتهم الخامس، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره إلى إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالشرقية، وهو خطاب موافقة تضمن على غير الحقيقة الموافقة على طلب إحلال وتجديد مسكن مخالف، رغم عدم استيفائه الشروط القانونية.

وأضاف أمر الإحالة أن المحرر المزور جرى اصطناعه على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، مع إثبات بيانات غير صحيحة ونسبته زورًا إلى الجهة المختصة، وإلحاق توقيعات مزورة لموظفين مختصين، فضلًا عن تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية الزراعة واستعماله لإضفاء مظهر الرسمية على المستند.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الاشتراك مع المتهمين الأول والخامس في ارتكاب جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور، وذلك من خلال إدراج المستند المزور ضمن ملف الترخيص، بما ترتب عليه استصدار رخصة بناء باسم المتهم الخامس بالمخالفة للقانون والإجراءات المنظمة لإصدار تراخيص البناء.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا سلطات وظائفهم لتحقيق منفعة وربح غير مشروع للمتهم الخامس، مما أدى إلى إصدار رخصة البناء دون وجه حق، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لحماية الأراضي الزراعية وإجراءات استخراج تراخيص البناء.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، قبل الفصل في القضية وفقًا لما يسفر عنه نظر الدعوى.

الشرقية محافظة الشرقية رئيس وحدة محلية محكمة جنايات الزقازيق محررات رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

ترشيحاتنا

البطيخ

احذر.. طريقة شائعة في تناول البطيخ تعرضك للتسمم

خل التفاح

ماذا يحدث لجسمك عند شرب خل التفاح بالعسل على الريق؟

البيض

هل يمكن تناول البيض بعد استئصال المرارة ؟

بالصور

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد