محافظ البحر الأحمر يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة والفنية.. و215 درجة للثانوي العام

اعتمد محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، اليوم الخميس، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد، بحد أدنى 215 درجة للقبول بالثانوي العام بمدارس المحافظة، فيما تقرر قبول الطلاب بمدن مرسى علم وحلايب وشلاتين بحد أدنى 140 درجة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر مصطفى عبده، في بيان صحفي، أن الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني جاء 245 درجة لمدرسة صالح عوض الله الثانوية للبترول برأس غارب، و180 درجة لمدرسة سفاجا التجارية للبرمجيات، و185 درجة لقسم الطاقة الشمسية بمدرسة الغردقة الصناعية، و150 درجة لباقي أقسام المدرسة، و170 درجة لمدرسة جمال نظيم الفندقية بالغردقة، و150 درجة لمدرسة القصير الصناعية.

وأضاف أن التنسيق تم إعداده في ضوء نسب النجاح في الشهادة الإعدادية والطاقة الاستيعابية والكثافات الطلابية بمختلف الإدارات التعليمية، بما يحقق التوازن بين أعداد الطلاب والأماكن المتاحة.

وأكد أن المديرية تحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوجيه الطلاب إلى المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعين الفندقي والصناعي بالمحافظة.