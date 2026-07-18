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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم أمريكي على منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في قرية بونجي بـ جاسك

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أقر مسؤول بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران بنجاح هجوم صاروخي أمريكي في إصابة منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في قرية بونجي بمدينة جاسك.

كما ذكر المسؤول ذاته :  انقطاع مياه الشرب عن قرى في جاسك إثر هجمات معادية على مضخات تحلية.

فيما أفادت وكالة ارنا الإيرانية بإستمرار الهجمات العدو الأمريكية على مناطق مختلفة في ايران مساء الجمعة وفجر السبت لليوم السابع على التوالي.

استهداف نقطةٌ قرب مدينة جغادك في بوشهر

واعلن محافظ بوشهر عن استهداف نقطةٌ قرب مدينة جغادك، بهجومٍ أمريكيٍّ معادٍ.

وأضاف محمد مظفري في مقابلةٍ مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) صباح السبت: استمرارًا للاعتداءات الأخيرة التي شنّها العدو الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، سُمعت اصوات عدة انفجارات في مناطق تابعة لمدينة جغادك.

وقال: لم ترد أنباءٌ عن وقوع إصاباتٍ نتيجةً لهذا الاعتداء.

وأشار مظفري إلى أن حجم هذا الهجوم قيد التحقيق.

هجوم جوي معادٍ على نقطة في ضواحي مدينة يزد

كشف نائب محافظ يزد للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية عن هجوم جوي معادٍ على نقطة في ضواحي مدينة يزد.

وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) صباح السبت، أضاف إسماعيل دهستاني: "وقع الهجوم فجر اليوم السبت، ولحسن الحظ لم تقع إصابات بشرية".

سماع دوي انفجارات في مناطق من بندر عباس

سُمع دوي عدة انفجارات في مناطق من بندر عباس فجر اليوم السبت.

وأفاد سكان مناطق في بندر عباس أن أصوات انفجارات هزت أجواء المدينة فجر السبت.

وأعلنت مصادر رسمية في هذا الصدد أنه في الساعة 01:20 (+3.30 ت.غ)، تعرضت نقطة في بندر عباس لعدوان امريكي، وسيتم الإعلان عن التقرير الكامل لاحقاً بعد إجراء التقييمات الأولية.

سماع دوي انفجارات في جزيرة سيريك جنوب ايران

كما سُمع دوي عدة انفجارات في جزيرة سيريك جنوب ايران.

وافادت تقارير انه في حوالي الساعة 23:15  من مساء الجمعة (+3.30 ت.غ)، سُمع دوي عدة انفجارات في جزيرة سيريك ومنطقة كربان التابعة لها.

 

إيران محافظة هرمزغان جزيرة سيريك بندر عباس العدوان الأمريكي ضد إيران

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