قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بمدينة العلمين
الحُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق بالسجن مع وقف التنفيذ
وزير المالية: إجراءات متنوعة لتعزيز شفافية الموازنة
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلندية
اعتزال السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم نهائي بطولة كأس العالم
طفرة جديدة للصادرات الغذائية المصرية.. 3.77 مليار دولار بنمو 10.5%
من سفح الأهرامات: الأهلي يزيح الستار عن أضخم عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية
الاحتلال يقتحم معهد التدريب التقني بقلنديا شمال القدس ويحتجز العاملين
2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة.. التخصصات ورابط التقديم
600 ضباط ودبلوماسي إسرائيلي يحذرون ترامب من الإرهاب في الضفة
أعلى راتب في تاريخه.. أرسنال يجهز عرض القرن لخطف فينيسيوس
الصحة: توزيع 505 أجهزة أشعة على المحافظات.. وإجراء 14 ألف فحص متنقل العام الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد ياسر ريان يحصد جائزتي أفضل مهاجم والحذاء الذهبي عن الموسم الماضي

أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان
عبدالله هشام

تُوج أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بجائزتي أفضل مهاجم والحذاء الذهبي ضمن جوائز دير جيست عن موسم 2025-2026.

وجاء تتويج ريان بعد موسم مميز قدم خلاله مستويات لافتة بقميص البنك الأهلي ليحصد جائزتي أفضل مهاجم والحذاء الذهبي تقديرًا لما قدمه من أداء متميز ومساهماته المؤثرة مع الفريق طوال الموسم.

أرقام أحمد ياسر ريان 

لعب أحمد ياسر ريان في الموسم الماضي 36 مباراة في مختلف البطولات المحلية ونجح في تسجيل 16 هدف وصنع 3

وفي بطولة الدوري المصري سجل ريان 13 هدف خلال مرحلتي المسابقة وصنع هدفين ليحقق جائزة هداف المسابقة.

أحمد ياسر ريان ياسر ريان البنك الأهلي نادي البنك الأهلي أفضل مهاجم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

أفشة

مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

الكاف

اتحاد الكرة: الكاف لم يرفض مقترح زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. وتطبيقه يبدأ الموسم المقبل

ترشيحاتنا

حملات مرورية

الحملات المرورية تضبط 117 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

متهم

القبض على مدير شركة إنتاج فني بالجيزة

العملات الأجنبية

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه

بالصور

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد