أحمد ياسر ريان يحصد جائزتي أفضل مهاجم والحذاء الذهبي عن الموسم الماضي

تُوج أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بجائزتي أفضل مهاجم والحذاء الذهبي ضمن جوائز دير جيست عن موسم 2025-2026.

وجاء تتويج ريان بعد موسم مميز قدم خلاله مستويات لافتة بقميص البنك الأهلي ليحصد جائزتي أفضل مهاجم والحذاء الذهبي تقديرًا لما قدمه من أداء متميز ومساهماته المؤثرة مع الفريق طوال الموسم.

أرقام أحمد ياسر ريان

لعب أحمد ياسر ريان في الموسم الماضي 36 مباراة في مختلف البطولات المحلية ونجح في تسجيل 16 هدف وصنع 3

وفي بطولة الدوري المصري سجل ريان 13 هدف خلال مرحلتي المسابقة وصنع هدفين ليحقق جائزة هداف المسابقة.