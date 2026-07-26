الأول على الثانوية الأزهرية بالإسماعيلية بمجموع 97.8%.. عمر منصور يتمسك بحلم الطب ويتظلم

لم يكن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية مجرد محطة عادية في حياة الطالب عمر منصور سالم عبد الحليم، الأول علمي علوم بمعهد القنطرة شرق الأزهري، بعدما حصل على 97.8%، إذ جاءت النتيجة مخالفة لكل التوقعات، حيث كان متوقعًا أن يكون من أوائل الجمهورية، وفقًا لمستواه الدراسي المتميز طوال سنوات تعليمه.

ويستعد عمر لتقديم تظلم على النتيجة، أملًا في إعادة مراجعة أوراق إجابته، خاصة أنه اعتاد تحقيق المراكز الأولى في جميع المراحل الدراسية، وكان دائمًا نموذجًا للطالب المتفوق والمجتهد.

ويحلم عمر بالالتحاق بكلية الطب البشري، وهو الهدف الذي سعى إليه منذ سنوات، مؤمنًا بأن الاجتهاد هو الطريق لتحقيق الأحلام.

وكان للأسرة الدور الأكبر في مسيرة نجاحه، حيث مثّل والده ووالدته، وكلاهما معلمان بالأزهر الشريف، مصدر الدعم الأول له، ووفرا له كل سبل المساندة العلمية والنفسية، حتى أصبح تجاوز التحديات جزءًا من رحلته نحو التفوق.

ولم يقتصر تميز عمر على الدراسة فقط، بل سبق له أن حقق المركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة القراءة، ليؤكد تفوقه العلمي والثقافي، ويواصل كتابة قصة نجاح بدأت منذ سنوات.

ورغم حالة الحزن التي سيطرت على الأسرة بعد إعلان النتيجة، فإن الأمل لا يزال قائمًا في أن ينصف التظلم الطالب المجتهد، الذي كان الجميع يتوقع أن يرفع اسم معهده ومحافظته بين أوائل الجمهورية، فيما يتمسك عمر بحلمه في الالتحاق بكلية الطب البشري، مؤمنًا بأن الطموح لا يتوقف عند عقبة، وإنما يستمر بالإصرار والثقة في الله.