الإطفاء الفرنسي: حرائق جيروند لن تُخمد قبل أسابيع وربما أشهر

أكد الاتحاد الوطني لرجال الإطفاء في فرنسا، اليوم الاثنين، أن الحريق الهائل الذي يجتاح إقليم جيروند جنوب غرب البلاد لن يتم إخماده قبل «أسابيع، بل وربما أشهر»، في ظل اتساع رقعته وصعوبة السيطرة عليه بشكل كامل.

وقاح المقدم دافيد أنوتيل ممثل الاتحاد، في تصريحات اليوم، إن هذا النوع من الحرائق يستغرق وقتًا طويلًا قبل إعلان إخماده نهائيًا، مشيرًا إلى أن «تثبيت ألسنة اللهب» والسيطرة الأولية عليها قد يستغرقان عدة أيام حتى في أفضل السيناريوهات.

وأضاف أنوتيل أن إعلان الإخماد الرسمي لا يتم إلا بعد التأكد من اختفاء جميع البؤر المشتعلة، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهر، مستشهدًا بحرائق بلدية «لانديراس» في إقليم جيروند عام 2022، التي استغرقت نحو ثلاثة أشهر قبل إعلان السيطرة التامة عليها.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه النيران التهام مساحات واسعة من الغابات، إذ أتت الحرائق على نحو 42 ألف هكتار منذ اندلاعها في 22 يوليو الجاري بمنطقة سوموس جنوب غرب فرنسا، ما يعكس حجم الكارثة البيئية التي تشهدها المنطقة.

ويكافح آلاف من رجال الإطفاء، مدعومين بإمكانات جوية وبرية كبيرة، لاحتواء عدة حرائق في مناطق متفرقة من البلاد، يعدّ أعنفها في الجنوب الغربي، ومنع امتدادها إلى مناطق سكنية جديدة، لا سيما مدينة بوردو، إحدى كبرى مدن جنوب غرب فرنسا، وسط ظروف مناخية صعبة تزيد من تعقيد جهود الإخماد.