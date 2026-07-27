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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل هاجم أشخاصاً بسكين

فرنسا
فرنسا
محمد على

أعلنت الشرطة الفرنسية، في تصريح للصحفيين، أنها ألقت القبض على رجل هاجم أشخاصاً بسكين في باريس اليوم الاثنين.

وأضاف أن الرجل هاجم ثلاث نساء بسكينين مطبخ، وأن اثنتين منهن مصابتان بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة  إن الرجل قد تم احتجازه من قبل ضابط شرطة خارج الخدمة.


وسبق وقال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب يوم السبت إنه تم احتجاز ستة أشخاص.

أضاف المدعي العام بأنه من المتوقع أن يواجهوا اتهامات تتعلق بهجوم تم إحباطه في وقت سابق من هذا الشهر والذي يُزعم أنه استهدف كنيسًا يهوديًا في ضاحية سارسيل بباريس.

تم القبض على المشتبه بهم الستة، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، بعد إجلاء حوالي 300 شخص من سارسيلس في 12 يوليو عندما تم العثور على مركبة مشبوهة بالقرب من الكنيس.

وقال المدعي العام إن المؤامرة مرتبطة بالتطرف.

المدعي العام الفرنسي الإرهاب احتجاز ستة المدعي العام

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