إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على خانيونس ورفح جنوب غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح اليوم، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين بجراح، بينهم حالة خطيرة، جرّاء قصف مسيّرة إسرائيلية قرب جسر بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوبي القطاع، كما أصيب فلسطينيان اثنان، برصاص الاحتلال في شارع الطينة جنوبي المدينة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال جنوبي المدينة، وأطلقت الآليات العسكرية النار بشكل مكثف تجاه غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وشنت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ أطلقت الزوارق الحربية النار تجاه ساحل مدينة غزة، وسط قصف مدفعي استهدف شرقي المدينة.

كان ثلاثة صيادين أصيبوا بجراح، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة تجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، اليوم إلى 73,329 شهيداً و174,009 إصابات، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة في تقرير لها اليوم، إن إجمالي عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1,203 شهداء، و3,900 إصابة، إضافة إلى انتشال 803 جثامين من تحت الركام.