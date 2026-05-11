للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. السعودية وإيران يبحثان التطورات الخطيرة بالمنطقة

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن وزيري خارجية إيران والسعودية تحدثا هاتفيا اليوم الاثنين للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

مباحثات سعودية إيرانية

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ناقشا "آخر التطورات" المتعلقة بالعملية الدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من عراقجي اليوم الاثنين، وتبادلا وجهات النظر حول المحادثات الأمريكية الإيرانية.

كان البلدان قد دخلا في مواجهة نادرة خلال هذا النزاع عندما استهدفت إيران السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة رداً على ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت أراضيها.

وفي وقت سابق، صرّحت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ردّها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، الذي ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه يتضمن الاعتراف بالسيادة على مضيق هرمز، كان "معقولاً" و"سخياً".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الشروط أمس بأنها "غير مقبولة بتاتاً".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر ومسؤول إسرائيلي بأن ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS، إن هناك "عملاً يتعين القيام به" في إيران، وأقرّ بأنها لا تزال تحتفظ بالعديد من القدرات التي كانت تمتلكها قبل بدء الحرب.