هرمز والحصار والعقوبات.. 3 مطالب إيرانية أغضبت ترامب

كشفت شبكة بلومبرج الصحفية الأمريكية نقلا عن مصادر تحدثت لها، أن طهران طالبت برفع الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا عليها بغية كسر إصرارها التفاوضي بعد الوقف المؤقت للحرب التي استمرت ل40 يومًا، والتي شنت خلالها أمريكا وإسرائيل عدوانًا على إيران في 28 فبراير.

ومع مطالبة إيران برفع الحصار البحرب، طالبت أيضًا بتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة بهرمز.

أردفت بلومبرج وفق المصادر، أن إيران تصر على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان، وإن لا يكون الاتفاق خاص بها منفردًا دون لبنان، التي يخوض فيها حزب الله والمقاومة معارك مع الاحتلال.



أردفت المصادر التي تحدثت لبلومبرج بأن مطالب إيران شملت الإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عن صادراتها النفطية.

بعد أيام من طرح الولايات المتحدة عرضًا على أمل إعادة المفاوضات، أصدرت إيران يوم الأحد ردًا يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وخاصة لبنان، حيث تقاتل إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، مقاتلي حزب الله المدعوم من إيران.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران تضمنت أيضًا مطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب، وأكدت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز.



كما دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم شن المزيد من الهجمات، ورفع العقوبات، وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

وفي غضون ساعات، رفض ترامب المقترح الإيراني بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لا يعجبني هذا - إنه غير مقبول بتاتًا"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

اقترحت الولايات المتحدة إنهاء القتال قبل بدء المحادثات حول قضايا أكثر إثارة للجدل، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.