رئيس لبنان يبحث مع السفير الأمريكي آخر التطورات الأمنية ويؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون مع السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع اللبناني – الأميركي – الإسرائيلي الثالث المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري في واشنطن.

وأكد الرئيس عون - خلال اللقاء - ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية المستمرة، لاسيما عمليات نسف المنازل وتجريفها في المناطق الجنوبية.

وشدد على أهمية تثبيت الاستقرار ووقف التصعيد؛ بما يساهم في حماية المدنيين والحفاظ على الأمن في الجنوب، مؤكدًا تمسك لبنان بحقوقه وسيادته.