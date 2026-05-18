خبير الطاقة: مصر تتمتع بأعلى معدلات سطوع شمسي عالميا وتدعم التوسع في الطاقة الشمسية

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، خبير الطاقة والبترول، أن مصر تتميز بارتفاع كبير في عدد ساعات سطوع الشمس يصل إلى نحو 3756 ساعة سنويًا، وهو ما يفوق كثيرًا المعدلات في أوروبا، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار في الطاقة الشمسية.

وقال رمضان أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لا بد من التوسع في تركيب المحطات الشمسية بالمنازل، مع توفير تمويلات بنكية ميسرة، مؤكدا أن تكلفة النظام المنزلي قد تصل إلى 60 ألف جنيه، ويمكنه إنتاج ما يغطي الاستهلاك الشهري وربما يتيح بيع الفائض.

وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم فرص العمل ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، مؤكدًا أن مصر بدأت بالفعل خطوات قوية في مجال الطاقة المتجددة ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة وجذب الاستثمارات.