إطلاق منظومة موسعة للطاقة الشمسية المنزلية بمشاركة 100 شركة معتمدة

كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن اعتماد نحو 100 شركة مؤهلة لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل، موضحًا أنها معتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتعمل بالفعل في تنفيذ مشروعات على أرض الواقع.

وأوضح أن منظومة التنفيذ تعتمد على منصة إلكترونية تتيح للمواطنين التواصل مع الشركات المسجلة واختيار العرض الأنسب من حيث التكلفة وجودة التنفيذ، بما يضمن تعزيز المنافسة وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.

وأشار عبد الغني إلى أن المحطات التي تقل قدرتها عن 500 كيلو وات لا تتطلب الحصول على ترخيص، حيث يتم التعامل معها مباشرة من خلال شركات توزيع الكهرباء عبر إدارات متخصصة تم إنشاؤها في جميع أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين.

تكاملها مع الشبكة القومية

أما بالنسبة للمحطات التي تتجاوز قدرتها 500 كيلو وات، فأكد أنها تخضع للحصول على موافقة ورخصة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مع إلزامها بتركيب عدادات قياس ثنائية الاتجاه، لضمان دقة المحاسبة وتكاملها مع الشبكة القومية، لافتًا إلى أن التنفيذ يتم عبر شركات معتمدة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة التشغيلية.