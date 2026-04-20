إشادات دولية واسعة بجهود الأوقاف في إيفاد الأئمة والقراء خلال رمضان

تلقت وزارة الأوقاف عددًا من برقيات الشكر والتقدير من مؤسسات إسلامية ومراكز دعوية بعدد من دول العالم، أشادت خلالها بالدور البارز الذي تقوم به الوزارة في إيفاد الأئمة والقراء لإحياء ليالي شهر رمضان، ونشر صحيح الدين وقيمه السمحة بين الجاليات الإسلامية بالخارج.

وأكدت البرقيات الواردة من البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وألمانيا، تقديرها العميق لجهود جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، في خدمة الإسلام ونشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، مثمنة الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الأوقاف في هذا المجال.

وأشادت المؤسسات الإسلامية بحسن اختيار الموفدين من الأئمة والقراء، وما يتمتعون به من علم راسخ وأداء متميز وأخلاق رفيعة، حيث كان لهم بالغ الأثر في تعزيز الوعي الديني الصحيح، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، والتفاعل الإيجابي مع قضايا الجاليات المسلمة.

كما نوّهت البرقيات بتميّز عدد من الموفدين في أداء مهامهم الدعوية، سواء في الإمامة أو إحياء الليالي الرمضانية أو تعليم القرآن الكريم، مؤكدين أنهم قدموا نموذجًا مشرفًا للداعية المصري، واستطاعوا التأقلم مع مختلف الظروف البيئية والثقافية، بما يعكس كفاءة عالية وقدرة على تمثيل مصر خير تمثيل.

وأعربت الجهات المرسلة عن تطلعها إلى استمرار هذا التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف، لما له من أثر إيجابي في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الروابط بين مصر ومختلف دول العالم.

وتعكس هذه الإشادات الدولية الثقة الكبيرة في جهود وزارة الأوقاف، ودورها الريادي في دعم الحضور الدعوي المصري عالميًّا، بما يسهم في بناء وعي ديني رشيد، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.