الأوقاف في اليوم العالمي للإبداع: بناء الإنسان ينطلق من عقلٍ مبدع وفكرٍ مستنير

تحتفي وزارة الأوقاف باليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يوافق ٢١ من أبريل من كل عام، مؤكدة أن ترسيخ قيمة العقل الإنساني وتنمية الطاقات الفكرية الخلَّاقة يمثلان الأساس في بناء الإنسان وصناعة الحضارة، فالإبداع ليس تميزًا فرديًّا فحسب، بل هو ركيزة أصيلة في تقدم الأمم واستشراف مستقبلها.

وأوضحت الوزارة أن بناء الإنسان أحد محاورها الأربعة التي تعمل على تنميتها، فبناء الفكر، وصقل المواهب، وغرس روح المبادرة، وتعزيز ثقافة الإتقان، تمثل مسارات أساسية لإعداد إنسان واعٍ، قادر على الإنتاج والعطاء، ومواجهة التحديات بعقلية مبتكرة وروح إيجابية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحضارات الكبرى لم تُبنَ بالقوة المادية وحدها، وإنما قامت على أسس العلم والمعرفة واحترام العقل وتشجيع البحث واحتضان المبدعين، ومن ثم فإن دعم الابتكار يعد استثمارًا مباشرًا في بناء حضارة حديثة قوامها المعرفة والتكنولوجيا والوعي المؤسسي.

ويزخر تاريخنا الإسلامي بنماذج رائدة في هذا المجال، من أبرزها العالم المسلم الحسن بن الهيثم، الذي أرسى دعائم المنهج العلمي التجريبي، مؤكدة أن الإبداع قيمة راسخة في تراثنا وليست طارئة عليه.

كما أكدت الوزارة أن ديننا الحنيف يحث على النظر والتفكر والتدبر، ويفتح آفاق الاجتهاد النافع، ويدعو إلى الإتقان والإحسان، بما يجعل الإبداع قيمة أصيلة ترتبط بخدمة الإنسان، وتحقيق المصالح، وإعمار الأرض.

وفي هذا السياق، يأتي عدد مجلة منبر الإسلام الصادر خلال الشهر الحالي تحت عنوان "التفكير فريضة إسلامية"، تأكيدًا لاهتمام الوزارة بترسيخ ثقافة العقل الواعي، وإبراز المكانة التي منحها الإسلام للتفكر والتدبر والنظر الصحيح، باعتبار ذلك أساسًا من أسس التقدم وبناء الإنسان.

وتثمن الوزارة ما توليه الدولة المصرية من اهتمام متزايد بالشباب والباحثين ورواد الأعمال، ودعم مسارات التحول الرقمي، وتطوير منظومة التعليم، وتمكين الكفاءات، في إطار رؤية وطنية شاملة تؤمن بأن بناء الإنسان هو الطريق الأقصر إلى بناء الحضارة.

وتدعو الوزارة إلى نشر ثقافة الابتكار في مختلف المؤسسات التعليمية والعملية، واحتضان الأفكار الجادة، وربط الإبداع بالقيم والأخلاق والانتماء الوطني، بما يحول الفكر الخلاق إلى قوة فاعلة في البناء، ويترجم الطاقات الكامنة إلى إنجازات حقيقية تخدم الوطن والإنسانية.