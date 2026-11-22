كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن آخر تطورات مستقبل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "أحمد فتوح تم عرضه على نادي بيراميدز، وحتى الآن لا يوجد أي جديد من جانب إدارة النادي بشأن التعاقد مع اللاعب".

وأضاف: "أحمد فتوح في ورطة، لأن الزمالك لا يمتلك الأموال في الوقت الحالي، ولم يجلس معه أي مسؤول للتفاوض حول تجديد عقده، واللاعب في الوقت نفسه يحتاج إلى المال".

وتابع: "اسم أحمد فتوح تم عرضه على بعض الأندية في الإمارات وقطر والعراق وليبيا، عن طريق وكلاء لاعبين، لكن لا توجد عروض رسمية حتى الآن".

وأوضح: "مسؤولو بيراميدز أكدوا أنهم لا يفكرون في ضم أحمد فتوح خلال الوقت الحالي، كما أن الأهلي لن يتعاقد مع اللاعب".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "أحمد فتوح يرغب في الحصول على مقابل مالي كبير، وهو يحتاج إلى الأموال، لكنه لم يتلقَّ عروضًا أو يدخل في مفاوضات مع الزمالك لتجديد عقده، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي".