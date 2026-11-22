نظم قيادات حزب حماة الوطن زيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية وذلك لتنفيذ حزمة من الفعاليات الخدمية والتنموية تستهدف دعم القطاع الصحي وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في كافة محافظات الجمهورية .

وضم وفد حزب حماة الوطن كلا من النائب أحمد العوضي، نائب أول رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والدكتورة راندا مصطفى، أمين المرأة ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور محمد أسعد، أمين الصندوق ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وأحمد عبد الفتاح دياب، أمين الحزب بالدقهلية ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب .

وقام وفد الحزب برفقة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بتوزيع الأجهزة والتجهيزات الطبية على 6 منشآت صحية بالمحافظة وذلك بقيمة 10 مليون جنيه للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بحضور الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحه بالدقهليه.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد العوضي، نائب أول رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ إن التعاون بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ومختلف الجهات المجتمعية يمثل نموذجًا إيجابيًا لتكامل الجهود في خدمة المواطنين»، مؤكدًا على أن توفير الأجهزة الطبية الحديثة وتطوير الأقسام المتخصصة يسهمان في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتخفيف معاناة المرضى، ودعم الأطقم الطبية في أداء رسالتها الإنسانية.

فيما قال الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب أن الحزب يحرص على التفاعل الفوري والجاد مع القضايا والمشكلات التي تمس المواطنين، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية وحرصه على تقديم الدعم والمساندة في مختلف المجالات.

وأوضح "العطيفي" أن الحزب بادر في بداية العام الدراسي إلى دعم المدارس وتوفير عدد من الاحتياجات والتجهيزات اللازمة للمدارس بعدد من المحافظات بجانب توزيع مستلزمات المدارس على الأسر الأكثر احتياجاً ، مشيراً إلى أن المساهمات شملت توفير ديسكات مدرسية جديدة، وأجهزة كمبيوتر، ومراوح، ومكاتب لمديري المدارس، إلى جانب الدفع بفرق متخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة بمختلف أنواعها، مؤكدًا استعداد الحزب لدعم المواطنين في كافة محافظات الجمهورية .



وأكد الأمين العام المساعد وأمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب على أن منهج حزب حماة الوطن يقوم على المبادرة وعدم انتظار المناشدات، قائلًا: «أي مشكلة أو قضية تخص الوطن أو المواطن، ستجدون حزب حماة الوطن في مقدمة الداعمين والمساندين، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا على خدمة المواطنين».

دعم المستشفيات

ومن جانبه أشاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بدور حزب حماة الوطن في دعم القطاع الصحي بالمحافظة يمثل نموذجًا لتكامل الجهود لخدمة المواطنين، من خلال توجيه مساهمات مجتمعية حقيقية إلى قطاعات تمس حياة المواطن واحتياجاته اليومية بصورة مباشرة.

وأشار محافظ الدقهليه إلى أن دعم المستشفيات بالأجهزة والتجهيزات الطبية يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن، مؤكدًا على أن المحافظة تعمل على توجيه الإمكانيات والدعم المتاح وفق الاحتياجات الفعلية لكل منشأة صحية، بما يحقق أقصى استفادة من الأجهزة والتجهيزات المقدمة وينعكس على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

والجدير بالذكر أن الأجهزة والتجهيزات المقدمة تشمل ( أسرة عناية مركزة بكامل مشتملاتها، وأسرة إقامة للمرضى بكامل مشتملاتها، وأجهزة صدمات، ومناظير حنجرية، وأجهزة مونيتور متعددة، وبلندرات مستوردة، وأجهزة رسم عصب وعضلات، وأجهزة أوتوكلاف بلس، وأجهزة قياس ضغط، وسماعات كشف، وأجهزة صورة دم، وأجهزة ميكروسكوب ليد، وأجهزة كيمياء الدم، وأجهزة كومود ) ، وذلك وفق احتياجات المنشآت الصحية المستفيدة.