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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم موقفه من صرف مكافآت خاصة للاعبين بعد الفوز بالقمة

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف إدارة القلعة الحمراء من صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة الأخيرة.

الأهلي يحسم موقفه من صرف مكافآت خاصة للاعبين بعد الفوز بالقمة 

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي لم تقرر صرف مكافآت خاصة للاعبين بعد الانتصار على الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي سيكتفي بتطبيق لائحة المكافآت المعتمدة لمباريات الدوري المصري الممتاز، دون تخصيص أي مبالغ إضافية للاعبين عقب حسم المواجهة لصالح الفريق الأحمر.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تتعامل مع مباراة القمة وفقًا للوائح المالية المنظمة للفريق، باعتبارها مباراة في الدوري الممتاز تُمنح نقاطها الثلاث للفائز، رغم الأهمية الجماهيرية والفنية الكبيرة التي تحظى بها مواجهات الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من الارتياح داخل الفريق بعد حسم المواجهة لصالحه.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال دفعة الفوز في مواصلة الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، خاصة مع ارتباط الفريق بالمنافسات المحلية والإفريقية خلال الفترة القادمة.

الأهلي الزمالك القمة الدوري المصري أخبار الأهلي

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