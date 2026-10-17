فتوح يقترب من التجديد للزمالك

يسعى مجلس ادارة نادي الزمالك لحسم ملف تجديد تعاقد أحمد فتوح نجم الفريق في ظل قرب انتهاء تعاقده

وكشفت بعض المصادر أن فتوح يسعى للاستمرار مع الزمالك ولا يضع مقابل مادي محدد كشرط للموافقة على العقد الجديد.

وأكد المصدر أن فتوح يضع علاقته بالزمالك وجماهيره في اعتباره عند تحديد خطوته المقبلة ويسعى للاستمرار ولا يرغب في جعل المقابل المادي محور قراره.

ولفت إلى أن اللاعب لم يتقدم بطلبات مالية مبالغ فيها، وإنما يترقب اتفاقًا يحقق له التقدير المناسب خاصة فيما يتعلق بمنحة التوقيع والمكافآت المرتبطة بالإنجازات.