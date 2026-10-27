هيئة الاستثمار تبحث مع كبرى الشركات السريلانكية فرص الاستثمار والتوسع في مصر

شارك وفد من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في القمة الاقتصادية والاستثمارية بسريلانكا في العاصمة كولومبو، بالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى سريلانكا.

وعقد الوفد لقاءات مع ممثلي مجلس الاستثمار السريلانكي (Board of Investment، وراج أوبيسيكيرا (Mr. Raaj Obeyesekere)، رئيس مجلس الشاي السريلانكي (Head of Tea Board)، وكريشان باليندرا (Krishan Balendra)، رئيس غرفة تجارة سيلان ورئيس غرفة صناعة الشاي السريلانكية، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات، لبحث فرص إقامة مشروعات وشراكات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة بمصر.

وعلى هامش القمة، نظم الوفد مائدة مستديرة بمشاركة ممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والغرف التجارية السريلانكية، افتتحها السفير أحمد هلال، سفير مصر لدى سريلانكا، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد وليد أنور أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة تتيح فرصا متنوعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشددا على حرص الهيئة على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات السريلانكية لإقامة مشروعات جديدة وتوسيع استثماراتها القائمة في مصر.

الأنظمة الاستثمارية

كما استعرض وفد الهيئة الأطر المنظمة للاستثمار والأنظمة الاستثمارية المختلفة والتيسيرات المتاحة للمستثمرين، وبحث فرص التعاون في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج والطباعة والتعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية وإنتاج الشاي والمشروبات، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، والسياحة والضيافة، والنقل والشحن والخدمات اللوجستية، والثروة السمكية، والخدمات المصرفية والتمويل غير المصرفي، بما يشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتناولت المناقشات كذلك سبل استفادة الشركات السريلانكية من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وفقا لقواعد المنشأ المنظمة لكل اتفاقية، بما يعزز فرص التوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.