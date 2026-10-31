ضبط نصف طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بإسنا

تمكنت حملة رقابية شنتها إدارة تموين إسنا جنوب الأقصر من ضبط نصف طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، داخل أحد الأنشطة التجارية، دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، وذلك خلال حملات موسعة استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتحت إشراف عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، لمتابعة حركة تداول السلع والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والتصدي لكافة صور المخالفات.

وقاد الحملة أحمد طه إبراهيم مدير إدارة تموين إسنا، بمشاركة المنتصر بالله ممدوح مدير الرقابة، ومحمد الهواري شاكر ومحمد محمد طه مفتشي الإدارة، حيث شملت المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بنطاق مركز ومدينة إسنا.

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 20 محضرا تموينيا متنوعا، تضمنت ضبط نصف طن أسمدة زراعية بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، إلى جانب تحرير 4 محاضر لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة، و3 محاضر غلق مستودعات للدقيق البلدي خلال مواعيد العمل الرسمية دون عذر.

كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ورصد مخالفة بأحد المخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط واقعة تصرف في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.