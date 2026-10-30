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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد: قرعة علنية لتخصيص 80 قطعة أرض زراعية لشباب قرية أولاد عبدالله

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
أ ش أ

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، إجراء القرعة العلنية لتخصيص 80 قطعة أرض زراعية لشباب قرية أولاد عبدالله بمركز بلاط، بإجمالي مساحة 400 فدان، يستفيد منها 80 شابًا، بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في إتاحة الفرص التنموية وتمكين الشباب، مؤكدة استمرار العمل على إتاحة فرص مماثلة لأبناء القرى بمختلف مراكز المحافظة؛ دعمًا للتنمية الزراعية وإتاحة مجالات جديدة للعمل والإنتاج.

ومن جهته، أوضح رئيس مركز بلاط، عمار منصور، أن إجراءات القرعة جاءت عقب الانتهاء من فحص طلبات المتقدمين ومراجعة المستندات والتحقق من مدى استيفائهم للشروط المقررة، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 305 شباب وتم إجراء القرعة العلنية بينهم لاختيار المستفيدين، والتي أسفرت عن اختيار 80 مستفيدًا من بين 243 متقدمًا مستوفيًا للشروط.

محافظ الوادي الجديد حنان مجدي القرعة العلنية

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