ختام دورته الحادية عشرة.. مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن جوائز مسابقاته الثلاث

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال حفل ختام دورته الحادية عشرة، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، جوائز مسابقاته الثلاثة .

في مسابقة المونودراما، حصل العرض المصري «سما» على جائزة محمد سيف الأفخم لأفضل عرض متكامل، فيما فاز المخرج أيمن مصطفى بجائزة بهاء الخطيب لأفضل مخرج، وحصد الدكتور خالد الجابر عن العرض القطري « الصندوق المبيت »جائزة شريف بدر الدين لأفضل مؤلف، بينما حصل فارس وائل عن العرض المصري «الكونترباص» على جائزة كريم عبد العليم لأفضل ممثل، ونالت مروة عبد المنعم عن عرض «سما» جائزة إيناس الليثي لأفضل ممثلة، فيما حصل العرض الإماراتي «لورانس» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

أما مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، فقد حصد العرض المصري «قبل طلوع النهار» جائزة مهرجان ظفار الدولي للمسرح لأفضل عرض متكامل، فيما حصل العرض العراقي «خلف الأبواب المرصودة» على جائزة محمد بطاوي للجنة التحكيم الخاصة، كما حصلت لبنى المنسي عن عرض «قبل طلوع النهار» ومحمد يسري عن عرض «بلا أهمية»، وكلاهما من مصر، على جائزة محمد بطاوي للجنة التحكيم الخاصة.

وأقيمت الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وأقيم المهرجان للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع فندق دريمز بيتش، الشريك المستضيف للمهرجان، وجامعة الكتاب بالعراق، الشريك العلمي، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.