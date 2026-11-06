فضل شاكر يشعل حفله في جدة.. ديو مع يارا ولقاء عائلي مع نجله محمد

شهد جمهور الفنان اللبناني فضل شاكر ليلة طربية مميزة مساء الخميس، على مسرح «عبادي الجوهر أرينا» في جدة، في حفل جمعه بنجله الفنان محمد شاكر، وحمل كثيرًا من المفاجآت الفنية التي تفاعل معها الحضور بحماس كبير.

وحظي فضل شاكر منذ لحظة صعوده إلى المسرح باستقبال جماهيري لافت، في حفله الرابع على أرض المملكة، وقدّم باقة من أشهر أغنياته التي ردّدها الجمهور معه طوال الأمسية.

ومن أبرز مفاجآت الحفل ظهور الفنانة اللبنانية يارا على المسرح، لتشارك فضل شاكر أداء أغنيتهما الثنائية الشهيرة «خدني معك»، التي قدماها معًا لأول مرة عام 2006، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين حفظوا كلماتها عن ظهر قلب.



وشهدت الأمسية لحظة استثنائية مع الطفل التركي أيتاش جونيور، صاحب الثمانية أعوام، الذي لفت الأنظار بمهارته في العزف على آلة القانون، حيث قدّم مقطوعات موسيقية من أغنيتي «معقول» و«صحاك الشوق»، ونال إعجاب الجمهور وتصفيقه الحار.



وقدم محمد شاكر عددًا من الأغنيات، من بينها «يا غايب» و«يا أغلى الحبايب»، قبل أن ينضم إليه والده في أداء أغنية «كيفك ع فراقي»، في مشهد عائلي مؤثر كان من أكثر لحظات الحفل تفاعلًا.

وعقب انتهاء الحفل وجه فضل شاكر رسالة شكر إلى جمهوره في جدة، عبّر فيها عن سعادته بالحفاوة التي لقيها، قائلًا: «حبايبي أهل جدة أكرموني الله يكرمهم ويعزهم، مصدوم عطوني حب كتير كبير، وشكرًا ليهم وللمستشار تركي آل الشيخ، وشكر لأهل السعودية».