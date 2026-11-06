غدا.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة أبو رديس والإسكان الاجتماعي

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، فصل التيار الكهربائي عن المدينة ومنطقة الإسكان الاجتماعي الجديد، غدًا، السبت، وذلك بناءً على إخطار من هندسة كهرباء أبو رديس وأبو زنيمة، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المحولات الكهربائية.
وأوضحت الوحدة المحلية أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة أبو رديس بالكامل لمدة نصف ساعة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، بينما يستمر الانقطاع عن منطقة الإسكان الاجتماعي الجديد لمدة 3 ساعات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة المقررة.
وأشارت إلى أنه سيتم إعادة توصيل التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة، وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وناشدت الوحدة المحلية المواطنين وأهالي منطقة الإسكان الاجتماعي الجديد ضرورة تدبير احتياجاتهم مسبقًا خلال فترة انقطاع الكهرباء، وفصل الأجهزة الكهربائية وعدم تشغيلها فور عودة التيار، إلا بعد التأكد من استقرار التغذية الكهربائية؛ حفاظًا على الأجهزة من التلف.