دعا حزب الله وحركة أمل، الأربعاء، الحكومة اللبنانية إلى مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي وحماية سيادة البلاد، بعيدًا عن أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل.

أكد الجانبان على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701.

جاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماع ضم رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" علي دعموش، ورئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني.

وقال الجانبان إن "الحكومة اللبنانية مطالبة بالاضطلاع الكامل بمسئولياتها الوطنية، والعمل على حماية السيادة وصون الحقوق اللبنانية"، ودعيا إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات العدوان، وتأمين احتياجات الأهالي والنازحين، وتسريع إعادة الإعمار".

و طالبا بـ"توفير مقومات العودة والصمود، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المناطق المتضررة، بعيدًا عن أي مسار تفاوضي مباشر مع العدو الإسرائيلي".

وأكد الجانبان أن "سيادة لبنان ووحدة أراضيه حق وطني ثابت لا يقبل الانتقاص أو المساومة"، واعتبرا أن "استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يشكلان انتهاكًا فاضحًا للقوانين والمواثيق الدولية".

كما أكدا على "ضرورة إلزام إسرائيل بالوقف الكامل للاعتداءات والخروقات، والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة"، كما طالبا بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، بما يضمن عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم وبلداتهم.

ويهدف القرار 1701، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006، إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله"، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة جنوبي لبنان.