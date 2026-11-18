قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان سابقا لعصره بسنوات ضوئية، في إشارة إلى رؤيته السياسية وقدرته على استشراف المستقبل واتخاذ قرارات تاريخية تجاوزت حسابات اللحظة الراهنة.

أحمد موسى يستعرض أبرز الحاصلين على ميدالية الكونجرس الذهبية

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن السادات امتلك رؤية مختلفة عن كثير من القادة والسياسيين، قائلا: «الرئيس السادات سابق عصره بسنوات ضوئية، والآخرين بيبصوا تحت رجليهم».

وأشار إلى أن تكريم الرئيس الراحل بميدالية الكونجرس الذهبية يضعه ضمن قائمة من الشخصيات العالمية البارزة التي سبق أن حصلت على هذا التكريم، مستعرضا أسماء من بينهم ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، والأم تريزا، ونيلسون مانديلا، ومارتن لوثر كينج، إلى جانب قائد أوركسترا.

وأوضح موسى أن هذه الأسماء تمثل شخصيات لها مكانة كبيرة وتاريخية على المستوى العالمي، معتبرا أن حصول السادات على الميدالية يعكس تقديرا دوليا لدوره في تاريخ مصر والمنطقة، خاصة ما يتعلق بقراري الحرب والسلام.

وأكد أن تكريم الرئيس الراحل لا يرتبط فقط بكونه رئيسا لمصر، وإنما بما اتخذه من قرارات تاريخية تركت أثرا ممتدا، وجعلت تجربته حاضرة في سجل الشخصيات الدولية التي أسهمت في صناعة تحولات مهمة في تاريخ العالم.