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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشهابي يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقريتي منشأة دهشور ودهشور

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز ومدينة البدرشين لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

واستهل نائب محافظ الجيزة، جولته بمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقريتي منشأة دهشور ودهشور حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ الأعمال ومعدلات الإنجاز موجهًا بإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، ورفع معدلات الأداء وفقًا للجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما شدد الشهابي، على تكثيف تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرية دهشور، تمهيدًا لبدء تشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية عقب الانتهاء من تجارب تشغيل المشروع، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين من المشروع ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ موقع هبوط الصرف الصحي بشارعي الإمام الشافعي وعباس عناني بمدينة البدرشين، ووجّه بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للبدء الفوري في تنفيذ أعمال الإصلاح، حفاظًا على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ مشروع مبنى مجلس مدينة البدرشين الجديد، وذلك في إطار تكليفات محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لمشروعات التطوير المؤسسي، ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير المنشآت الإدارية، وتحديث البنية المؤسسية، ورفع كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من: بشير عبد الصمد العقباوي، رئيس مركز ومدينة البدرشين، ومحمد عبد العظيم، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعماد حمدي، مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى جانب مسؤولي الشركات المنفذة للأعمال.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مركز البدرشين الصرف الصحي

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