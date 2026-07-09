حصيلة ضحايا تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية ترتفع إلى 600 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا التفشي الحالي لفيروس إيبولا إلى 600 وفاة، من بين أكثر من 1700 حالة إصابة مؤكدة، وسط استمرار الانتقال السريع للعدوى محليًا.

ونُشرت هذه الأرقام بعد ثلاثة أيام فقط من تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ500، ما يسلط الضوء على سرعة انتشار المرض، بحسب ما أورده موقع شبكة "أفريكا نيوز" الإخبارية.

ووصف المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التفشي الحالي للمرض بأنه "الأسرع انتشارًا على الإطلاق".

وقال رئيس قسم التأهب للطوارئ في المركز: "للأسف، لا يزال الفيروس يسبق استجابتنا، فهو ينتشر بوتيرة أسرع من قدرة مواردنا على السيطرة على الوضع".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة تسجيل حالات إصابة جديدة في مناطق من البلاد لم تكن متأثرة سابقًا.

ويتركز تفشي الفيروس النزفي القاتل في 37 منطقة بمقاطعات إيتوري، وكيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية، فيما سُجلت حالات مشتبه بها في كيسانجاني بمقاطعة تشوبو، وفي هوت-أويل، ما يشير إلى استمرار انتشار المرض خارج بؤرته في إيتوري.

وأعاقت جهود احتواء الفيروس عوامل عدة، أبرزها نقص التمويل، والهجمات على المراكز الصحية والطواقم الطبية، والصراع المستمر في شرق البلاد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات الناجمة عن تفشي إيبولا يبلغ حاليًا 34%، استنادًا إلى بيانات السلطات الصحية في البلاد.

ويُعزى التفشي الحالي إلى سلالة قاتلة من فيروس إيبولا تُسمى "بونديبوجيو"، ولا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن، فيما يخضع علاجان محتملان لتجارب منذ 2 يوليو الجاري في الكونغو الديمقراطية.