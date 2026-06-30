خالد يوسف : 30 يونيو مش ثورة فوتوشوب .. ورأيت من الجو ملايين المصريين بالمحافظات

علق المخرج خالد يوسف على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا:" الشعب المصري خرج بالملايين في الشوارع في مختلف المحافظات ".

وقال خالد يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الجميع رأى الملايين في الشوارع وانا رأيت الملايين من الطائرة أثناء تصوير الملايين في مختلف المحافظات ".



وتابع خالد يوسف :" الإخوان قالوا إن خروج المصريين بالملايين في ثورة 30 يونيو فوتوشوب وده مش حقيقي، وكان عندي يقين إن الشعب المصري لن يصبر على حكم الجماعة الإرهابية".



واكمل خالد يوسف :" شوارع مصر كلها كانت ممتلئة بالمصريين والأعلام في 30 يونيو ورأينا المدن والقرى المصرية ممتلئة بالمصريين من الجو ".

ولفت خالد يوسف:" مصر كلها كانت في الشوارع في 30 يونيو وكنت بصور مصر من الجو أيام ثورة 30 يونيو والأعداد في الشوارع كانت بالملايين ورأيت اكبر حضور شعبي في الشوارع كان في 30 يونيو".

