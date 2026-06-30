قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: نجاح الدولة في تصفير مديونيات شركات البترول عنوان تسويقي مهم
إسرائيل تقبض على أمريكي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران
الأهلي يوافق على تمديد إعارة أفشة وأحمد رضا
النرويج تتفوق على كوت ديفوار بهدف في الشوط الأول بالمونديال
بدء عزاء شقيق سهير شلبي بمسجد حسين صدقي في المعادي
البحرية الأمريكية ترفع مستوى التهديد في مضيق هرمز
حق المواطنة بالولادة.. ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا ويدعو الكونجرس للتحرك
مش سر حربي | أحمد موسى : لدينا أنظمة خاصة بالمراقبة والمتابعة والرصد والاكتشاف المبكر
خالد يوسف : 30 يونيو مش ثورة فوتوشوب .. ورأيت من الجو ملايين المصريين بالمحافظات
الجيش الروسي يستهدف محطات كهرباء تستخدمها القوات الأوكرانية في زابوروجيه
في الذكرى 13 للثورة| أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن أحداث 30 يونيو
الشرطة الإيطالية تعتقل أربعة أشخاص في انفجار استهدف صحفياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

في الذكرى 13 للثورة| أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن أحداث 30 يونيو

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري خرج في جميع المحافظات يوم 30 يونيو ليعلن رفضه لجماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن كلمة السر كانت التحدي والحفاظ على الوطن ومقدرات الدولة المصرية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية عودة مصر، بعدما قرر المصريون بناء بلدهم من جديد واستعادة وطنهم الذي، بحسب وصفه، كان مختطفًا خلال فترة حكم جماعة الإخوان.

وأوضح أحمد موسى أن يوم 30 يونيو وما سبقه شهد رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان حينها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الأمر سبقته أحداث في يناير 2013، ولم يكن الحديث وقتها عن ثورة، وإنما كان اعتراضًا في بورسعيد على سياسات الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية كانت تمر بمرحلة صعبة، مؤكدًا أن نجاح ثورة 30 يونيو حال دون استمرار الأوضاع التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الوقت، مضيفًا أن جماعة الإخوان، وفقًا لتصريحاته، لم تكن تمانع في تقديم تضحيات كبيرة لتحقيق أهدافها.

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه، مؤكدًا أن الشعب المصري اتخذ قرار النزول إلى الشوارع، وأنه لم يتراجع إلا بعد اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى منح الجماعة عدة مهلات بدأت بأسبوع، ثم 48 ساعة، وصولًا إلى بيان 3 يوليو.

أحمد موسى ثورة 30 يونيو ثورة يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

وفد من الأمم المتحدة الإنمائي يزور المعاهد الأزهرية بفلسطين

وفد من الأمم المتحدة الإنمائي يزور المعاهد الأزهرية بفلسطين لبحث التعاون

السفير الأردني بالقاهرة

السفير الأردني بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

محلات

ترخيص محل تجاري جديد.. المستندات المطلوبة وخطوات استخراج الرخصة

بالصور

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

10 علامات خفية تؤكد الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهل هذه التغيرات

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد