أبو العينين : أزمة مضيق هرمز فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الطاقة

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروعي قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق البحرية والبرية.

أكد النائب محمد أبو العينين أن اتفاقيات البحث عن البترول والغاز الطبيعي تمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار المصري، مشيدًا بما حققته الدولة من استقرار سياسي وأمني ساهم في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروعي قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق البحرية والبرية.

وقال أبو العينين إن ما تحقق في مصر عقب ثورة 30 يونيو جاء نتيجة جهود جميع المصريين في بناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد جعلتها وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الطاقة.

سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات شركات البترول

وأشاد النائب بنجاح الحكومة في سداد 6.1 مليار دولار من مستحقات شركات البترول، والوصول إلى تصفير مديونيات تلك الشركات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل "عنوانًا تسويقيًا" مهمًا يجب استثماره في الترويج لمصر باعتبارها وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة.

ودعا إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بما يؤهلها لتكون مركزًا رئيسيًا لتجارة ونقل الطاقة بين دول الخليج وأوروبا، بالتزامن مع التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالطاقة.

الترويج عالميًا للاستثمار في النفط والغاز الصخري

كما طالب أبو العينين بالترويج عالميًا للاستثمار في مجالات النفط الصخري والغاز الصخري، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروات وإمكانات واعدة في هذا المجال تحتاج إلى جذب الشركات العالمية لاستغلالها، خاصة في ظل تحول أمن الطاقة إلى قضية ترتبط بالأمن القومي قبل أن تكون ملفًا اقتصاديًا فقط.

وأكد أهمية التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتبطة بقطاعي البترول والغاز، والعمل على توطين الصناعات المستقبلية في هذا المجال، بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

واختتم النائب محمد أبو العينين حديثه بالتأكيد على أهمية تحويل مصر إلى مركز عالمي لتخزين وتداول الطاقة، من خلال إقامة مشروعات استراتيجية على سواحلها المختلفة، بما يعزز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.