الشرطة الإيطالية تعتقل أربعة أشخاص في انفجار استهدف صحفياً

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على أربعة أشخاص بتهمة تنفيذ هجوم بقنبلة على منزل الصحفي الاستقصائي، سيجفريدو رانوتشي، العام الماضي.

وكانت قنبلة قد انفجرت أمام بوابة منزل الصحفي في بوميزيا، قرب روما، في 16 أكتوبر 2025، مما أدى إلى تدمير سيارته وسيارة ابنته، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بجدار.

ووُجهت للمشتبه بهم تهمة الإتلاف الجنائي وحيازة متفجرات، ويعمل المحققون حاليًا على تحديد هوية من أمروا بهذا الهجوم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

ويقدم رانوتشي برنامجاً على قناة "آر إيه آي" الإيطالية الرسمية يُركز على الجرائم والفساد، وكانت لديه حراسة أمنية بالفعل بسبب تهديدات وُجهت إليه قبل الانفجار.

ووجه الصحفي الإيطالي الشكر لوحدة التحقيقات التابعة للشرطة وللمدعي العام في روما، وقال "علينا الآن، أن نكشف ملابسات هذه القضية برمتها ونحدد ما إذا كانت هناك جوانب أخرى لها".

والمشتبه بهم الأربعة جميعهم من سكان مقاطعة أفيلينو الجنوبية، ومن بينهم امرأة، ويعتقد المحققون أن المجموعة كُلّفت بهذه المهمة ودُفع لها آلاف اليوروهات لتنفيذها.

من جانبه، أعرب ألفريدو مانتوفانو، وكيل رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي المسؤول عن الأمن الوطني، عن أمله في أن تُتخذ إجراءات ضد المحرِّضين، بعد القبض على المشتبه في ارتكابهم الجريمة.