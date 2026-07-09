مصطفى بكري: جيهان زكي طلبت لقاء رئيس الوزراء وقدمت استقالتها منعا لإحراج الحكومة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، توجهت إلى رئيس مجلس الوزراء وطلبت لقاءه، ثم تقدمت باستقالتها حرصًا على عدم إحراج الحكومة، مشيرًا إلى أنها أكدت احترامها الكامل لأحكام القضاء أيًا كانت.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن لدكتورة جيهان زكي خرجت بعد ذلك عن صمتها بصفتها مواطنة مصرية، مؤكدة أن فترة توليها مسؤولية وزارة الثقافة شهدت جهودًا للإصلاح، ودعم التحول الرقمي، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة للمشاركة في العمل الثقافي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الدكتورة جيهان زكي أكدت أنها أدت رسالتها خلال فترة توليها المنصب بكل إخلاص، وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة التي منحها لها.

تعرضت لحملات شرسة نالت من سمعتها وكرامتها

وأشار مصطفى بكري، أن وزيرة الثقافة السابقة أكدت أنها تعرضت لحملات شرسة نالت من سمعتها وكرامتها، مشيرة إلى أن هذه الحملات امتدت إلى أسرتها، ومشددة على أنها لن تلتزم الصمت بعد اليوم، وأنها ستتمسك بحقها القانوني في مواجهة ما تعرضت له.