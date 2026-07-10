"العمل الدولية": الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا على سوق العمل في دول آسيا

ذكرت منظمة العمل الدولية أن الذكاء الاصطناعي قد يعيد تشكيل وظائف نحو 80 مليون شخص في جنوب شرق آسيا، لكن لا توجد دلائل على أنه تسبب في عمليات تسريح واسعة حتى الآن.

ووفق تقرير المنظمة، فإن نحو 22.9% من إجمالي العمالة في دول آسيان تعمل في وظائف يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة بعض مهامها أو دعمها، بينما يصنَّف 3.3% ضمن أعلى فئات التعرض للتكنولوجيا. في المقابل، يتركز 67% من الوظائف في مهن لا تتعرض للذكاء الاصطناعي، طبقا لوكالة "بلومبيرج".

وأشار التقرير إلى أن التوظيف في الوظائف الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي استمر في النمو منذ 2017، بما في ذلك بعد ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يشير إلى أن التكنولوجيا لم تُحدث اضطراباً واسعاً في سوق العمل. وتشمل هذه الوظائف محللي المال، مطوري الوسائط المتعددة، والوسطاء الماليين.

وذكرت المنظمة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يعزز الإنتاجية في المهام الفردية، لكن هذه المكاسب لم تنعكس بعد على الإنتاجية العامة أو التوظيف. وتتناقض النتائج مع عمليات خفض الوظائف التي أعلنتها شركات مثل "Shopee" و"Meta"، إذ استمرت الوظائف الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي في التوسع بالمنطقة.

وتصدرت سنغافورة قائمة الدول الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي بنسبة 42.2% من العمالة، كما جاءت الأعلى في الجاهزية الرقمية. ودعت المنظمة الحكومات إلى تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي وتبني نهج "محوره الإنسان" لدعم قدرة العمال والشركات على التكيف.