أحمد الجمال: فشل ثورة 30 يونيو كان سيشكل تهديدًا وجوديًا لمصر

أكد الكاتب والمفكر أحمد الجمال، أن احتمال عدم نجاح أحداث ثورة 30 يونيو كان يمثل هاجسًا كبيرًا بالنسبة له، مشيرا إلى أنه لم يكن يتصور حدوث هذا السيناريو لما كان يحمله من تداعيات وصفها بأنها "أزمة وجودية".

وقال أحمد الجمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أنه كان من المؤيدين لأحداث 30 يونيو من خلال كتاباته ومواقفه الفكرية، مشيرًا إلى أنه عمل على دعم ما اعتبره حماية لمصالح الدولة المصرية ومواجهة التحديات التي كانت تمر بها البلاد.

بناء الثقة بين المواطنين

وتابع أن هناك أهمية سرعة التعامل مع الشائعات من خلال توفير المعلومات الدقيقة والرد عليها بالحقائق، مؤكدا أن تعزيز الشفافية يساهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويدعم احترام القانون.