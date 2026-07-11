اهتمام خليجي| فرج عامر: نادي إسباني كبير يرغب في ضم حارس الأهلي.. تفاصيل

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نادي فالنسيا الإسباني يرغب في التعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن الحارس يحظى باهتمام عدد من أندية الخليج.

مصطفي شوبير

وأضاف عامر أن إدارة الأهلي لن توافق على بيع مصطفى شوبير إلا إذا كانت وجهته إلى أحد الأندية الأوروبية، في ظل قناعة النادي بإمكانات الحارس وقدرته على خوض تجربة احترافية في القارة العجوز.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير اختير ضمن أفضل 4 حراس مرمى في كأس العالم، وهو ما ساهم في زيادة اهتمام الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.